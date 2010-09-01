Первый Фестиваль автотюнинга
1 сентября 2010, 12:12ОбществоСергей Демидов
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11 сентября станет важным днем для всех, кто неравнодушен к стильным и повышающим комфорт переменам, автомобильному искусству - тюнингу.
Именно в этот день в 12 часов у автомолла «Березовский привоз» состоится I Фестиваль автотюнинга Свердловской области, который, соберет более ста автомобилей-участников.
Соревнования пройдут в четырех номинациях: автотюнинг, автозвук, ретро и мототехника.В качестве дополнительных развлечений будут выступления силачей, черлидинг, паркура, и велоэкстрима, диджея и рок-группы.
Приезжать можновсей семьей – для малышей будет работать специальная площадка. Тот, кто желает показать на Фестивале свое авто,сможет зарегистрироваться в ряды участников непосредственно перед Фестивалем или прямо сейчас .
Автокомплекс «Березовский привоз», г.Березовский, Березовский тракт, 4/1, тел. (343) 270-70-07, 213-66-06, www.berprivoz.ru.
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