Первый Фестиваль автотюнинга

Именно в этот день в 12 часов у автомолла «Березовский привоз» состоится I Фестиваль автотюнинга Свердловской области, который, соберет более ста автомобилей-участников.

Соревнования пройдут в четырех номинациях: автотюнинг, автозвук, ретро и мототехника.В качестве дополнительных развлечений будут выступления силачей, черлидинг, паркура, и велоэкстрима, диджея и рок-группы.

Приезжать можновсей семьей – для малышей будет работать специальная площадка. Тот, кто желает показать на Фестивале свое авто,сможет зарегистрироваться в ряды участников непосредственно перед Фестивалем или прямо сейчас .