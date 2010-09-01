Проезд до Старателя на электричке могут сделать дешевле
1 сентября 2010, 16:58ОбществоОльга
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Товарный поезд, мешающий в утренние часы жителям поселка Старатель безопасно добираться до электрички, возможно, уберут из расписания в ближайшее время, сообщил заместитель главы города Владимир Белов.
Он пояснил, что в министерство транспорта и дорожного хозяйства уже отправлено письмо с просьбой разрешить этот инцидент. Владимир Белов также отметил, что для жителей поселка Старатель введут проездной на электричку, с которым проезд до города в один конец ориентировочно будет составлять 20 рублей, что на 10 рублей ниже прежней стоимости.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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