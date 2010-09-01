Проезд до Старателя на электричке могут сделать дешевле

Он пояснил, что в министерство транспорта и дорожного хозяйства уже отправлено письмо с просьбой разрешить этот инцидент. Владимир Белов также отметил, что для жителей поселка Старатель введут проездной на электричку, с которым проезд до города в один конец ориентировочно будет составлять 20 рублей, что на 10 рублей ниже прежней стоимости.