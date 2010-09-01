Самые прибыльные актеры Голливуда
1 сентября 2010, 09:34Общество
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Рейтинг самых прибыльных актеров Голливуда за последние 5 лет опубликовал журнал Forbes, сообщает ГородFM.
На первом месте оказался звезда "Трансфорфмеров", молодой актер Шайя ЛаБаф. На втором - Энн Хэтэуэй, которая сыграла в фильмах "Война невест" и "Алиса в стране чудес". Замыкает первую тройку Дэниэл Рэдклифф с результатом в 41 доллар прибыли на каждый вложенный в него доллар.
В десятку также вошли: Роберт Дауни-младший, Кейт Бланшетт, Дженнифер Энистон, Мэрил Стрип, Джонни Депп, Николас Кейдж и Сара Джессика Паркер.
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