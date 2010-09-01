Самые прибыльные актеры Голливуда

На первом месте оказался звезда "Трансфорфмеров", молодой актер Шайя ЛаБаф. На втором - Энн Хэтэуэй, которая сыграла в фильмах "Война невест" и "Алиса в стране чудес". Замыкает первую тройку Дэниэл Рэдклифф с результатом в 41 доллар прибыли на каждый вложенный в него доллар.