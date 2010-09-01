Школам нужны "физруки" и "иностранки"
1 сентября 2010, 16:32ОбществоОльга
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Штат сотрудников свердловских школ сформирован практически на 100%.Об этом рассказал министр образования области Сергей Черепанов.
Однако, по словам чиновника, определенная нехватка специалистов всё же существует. Как отмечает АПИ, в первую очередь в учебных учреждениях востребованы преподаватели физкультуры и иностранных языков.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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