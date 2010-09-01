Скоро пожарные перестанут выезжать по ложным вызовам
1 сентября 2010, 08:51ОбществоОльга
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По данным общероссийской статистики каждый пятый вызов огнеборцев является ложным. Поэтому скоро в пожарных частях появятся умные пульты управления, умеющие отличать настоящие вызовы от ложных.
Ложные вызовы часто поступают от школьников, желающих сорвать занятия, отметил директор Департамента надзорной деятельности МЧС России Юрий Дешевых. "Для того, чтобы система заработала, нам сейчас необходимо найти инженерное решение и синхронизировать систему школьной пожарной сигнализации и системы пульта нового пульта управления", - рассказал Юрий Дешевых.
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