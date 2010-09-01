Свердловский облсуд прокомментировал ЧП в тагильском Фонде соцстраха

"Гражданское дело Рудакова о перерасчете страховых выплат было рассмотрено Ленинским районным судом Нижнего Тагила 6 октября 2009 года. Решение вступило в силу 20 апреля 2010 года. Как установил суд, Рудаков, работая в ГОК "Айхальский", в декабре 91-го получил трудовое увечье, став инвалидом третьей группы и потеряв 40% трудоспособности. С 28 апреля 92-го работодатель назначил Рудакову ежемесячные выплаты в сумме 7560 рублей. С 2000 года предприятие передало дело в якутское отделение фонда соцстрахования.

По закону, Рудакову была назначена выплата - 1901 рубль. Сумма постоянно индексировалась и на момент рассмотрения дела судом составляла 15 992 рубля. Суд первой инстанции, проверив все подсчеты соцстраха, постановил увеличить Рудакову ежемесячную страховую выплату до 19 962 рублей, кроме того, взыскать со Свердловского регионального отделения Фонда соцстраха в пользу Рудакова по невыплаченным ежемесячным выплатам - 249 834 рубля.

С решением суда не согласился не истец, а ответчик – Свердловское отделение Фонда соцстраха филиал № 16, который и подал кассационную жалобу в Свердловский областной суд. В судебное заседание второй инстанции обе стороны не явились. Суд рассмотрел дело без них, еще раз проверив все подсчеты и оставив решение суда первой инстанции без изменения", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.