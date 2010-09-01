У корпорации УВЗ появился свой сайт
1 сентября 2010, 10:17ОбществоОльга
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В первый день осени корпорация "Уралвагонзавод" представила общественности новый сайт, фирменный стиль и логотип. Обновление стиля и открытие сайта проходят в рамках подготовки к 75-летию "Уралвагонзавода".
Открытие сайта www.uvz.ru- первый этап ребрендинга. На сайте можно узнать новости о деятельности корпорации, ознакомиться с продукцией. Также на сайте педставлен новый логотип и новый фирменный стиль. До конца года так же будет изменен дизайн корпоративной газеты "Машиностроитель" и визуальное оформление корпоративного телеканала, сообщает пресс-служба УВЗ.
Группу разработчиков нового фирменного стиля корпорации "УВЗ" возглавил арт-директор Алексей Маслов, разработчик таких проектов, как телеканал "Russia Today", журнал "Сноб", конкурс "Мисс Россия", логотип "Евровидения - 2009" и многих других.
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