У корпорации УВЗ появился свой сайт

Открытие сайта www.uvz.ru- первый этап ребрендинга. На сайте можно узнать новости о деятельности корпорации, ознакомиться с продукцией. Также на сайте педставлен новый логотип и новый фирменный стиль. До конца года так же будет изменен дизайн корпоративной газеты "Машиностроитель" и визуальное оформление корпоративного телеканала, сообщает пресс-служба УВЗ.