Умеренная выпивка, оказывается, продлевает жизнь
Умеренная выпивка, оказывается, продлевает жизнь. К такому выводу пришли американские ученые.
Они провели исследование с участием почти 2 тысяч человек в возрасте от 55 до 65 лет. Все волонтеры либо регулярно пили раньше, либо продолжали выпивать на момент проведения исследования. Результаты показали, что у сильно пьющих людей шансы умереть раньше отпущенного срока были повышены на 40% в сравнении с теми, кто пил умеренно.
А у тех, кто вел трезвый образ жизни, риск смертности был увеличен на 50%. Исследователи объясняют этот парадокс тем, что трезвенники прежде имели большие проблемы с алкоголем, поэтому и завязали теперь. Кроме того, в сравнении с умеренными любителями спиртного их здоровье было гораздо более ослабленным из-за пристрастия к курению и нехватки физических нагрузок.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM