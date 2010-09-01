Умеренная выпивка, оказывается, продлевает жизнь

Они провели исследование с участием почти 2 тысяч человек в возрасте от 55 до 65 лет. Все волонтеры либо регулярно пили раньше, либо продолжали выпивать на момент проведения исследования. Результаты показали, что у сильно пьющих людей шансы умереть раньше отпущенного срока были повышены на 40% в сравнении с теми, кто пил умеренно.