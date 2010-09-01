Японцы выпустили первое в мире пиво, не содержащее ни одной калории
1 сентября 2010, 16:19ОбществоОльга
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Японцы выпустили первое в мире пиво, не содержащее ни одной калории. Этим они смогут привлечь любителей напитка, опасающихся за свою фигуру, и в будущем сделать то, что не удавалось до сих пор - составить конкуренцию немецким пивоварам, пишет Die Welt.
Как отмечает newsru.com, назвать новое японское творение пивом у истинных поклонников пенного напитка не повернется язык: оно лишь выглядит как пиво, и хотя имеет аналогичный вкус и запах, не содержит даже остаточного алкоголя и вообще не является продуктом брожения.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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