Японцы выпустили первое в мире пиво, не содержащее ни одной калории

Как отмечает newsru.com, назвать новое японское творение пивом у истинных поклонников пенного напитка не повернется язык: оно лишь выглядит как пиво, и хотя имеет аналогичный вкус и запах, не содержит даже остаточного алкоголя и вообще не является продуктом брожения.