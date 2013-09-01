С Днем знаний, с 1 сентября, тагильчане!

Но для каждого из них школа останется чем-то нерушимо важным, вечным: люди, которые помогли поверить в себя, дали понять, что все в твоих руках, что можно изменить весь мир, в конце концов подготовили в университет...

Словом, с Днем знаний, Нижний Тагил! И пусть тагильчане будут самыми умными, образованными и стремящимися к саморазвитию. В торжественный день свои слова передает мэр города Сергей Носов:

Для каждого из нас 1 сентября является особой датой не только в календаре, но и в собственной судьбе. В душе тех, у кого школьные и студенческие годы остались далеко позади, о том времени навсегда остаются самые теплые чувства. А для нынешних школьников и студентов День знаний – волнующее событие, открывающее для них новый этап в познании мира.

Мы учимся всю свою жизнь, ведь в основе любого дела, любой профессии лежат знания. Современное общество развивается стремительно, требуя и от нас беспрерывного движения вперед. С развитием сферы образования связаны также вопросы обеспечения жителям нашей страны нового уровня комфорта, укрепления конкурентоспособности России.

Качество образования, которое получают наши дети, во многом зависит от профессионализма педагогов, их преданности своему делу, умения творчески мыслить. Наставники являются не только проводниками знаний, но и воспитателями подрастающего поколения, носителями культурных и нравственных ценностей общества. Желаю на этом нелегком пути всем учителям и педагогическим коллективам города мудрости, настойчивости, терпения и успеха.

1 сентября в Нижнем Тагиле порог школы переступят более 33 тысяч учащихся. Среди них 3866 первоклассников, для которых, как и для первокурсников, День знаний – шаг в новую жизнь. Учителя и преподаватели всегда придут на помощь своим ученикам в приобретении знаний и навыков, но достичь заметных результатов невозможно без упорного труда, умения ставить перед собой цель и добиваться ее исполнения.

Пусть трудолюбие, стремление к самосовершенствованию, уверенность в своих силах будут для всех учащихся верными спутниками в Стране знаний. В новом учебном году желаю школьникам и студентам успехов, родителям – активного участия в судьбе своих детей, педагогам – интересной и плодотворной работы. Всем – крепкого здоровья, творческих побед, достижения намеченных целей.