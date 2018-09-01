Дело о гибели рабочего при взрыве в Верхнем Тагиле дошло до суда

Как полагают следователи, в апреле 2017 года мастер производственного участка подразделения «Уральской свинцовой компании» в Верхнем Тагиле загрузил в печь сырьё, которое содержало влагу. Не осуществив его выдержку в печи положенное время, мастер включил печь на вращение.

Через некоторое время крышка загрузочного окна вылетела с места, наружу вырвался горячий пар и расплавленная шихта. Двое рабочих, которые находились вблизи места ЧП, получили травмы, в результате которых один из них погиб, а другому был нанесён тяжкий вред здоровью. Затем на месте аварии начался пожар, который нанёс предприятию ущерб на сумму свыше 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.