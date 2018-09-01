Департамент лесного хозяйства ликвидируют в Свердловской области

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В Свердловской области готовится проект, согласно которому департамент лесного хозяйства присоединится к областному министерству природных ресурсов и экологии.
Источник: Znak.com
Правительство Свердловской области готовит реорганизацию. Департамент лесного хозяйства, который возглавляет Олег Сандаков, войдет в состав областного министерства природных ресурсов и экологии.
Причины данной меры неизвестны. До 5 сентября осуществляется антикоррупционная экспертиза нового проекта.
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