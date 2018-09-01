«Эрика, живи!»: тагильские школьники собрали деньги больной лейкозом студентке

Общая сумма сбора на лечение 19-летней Эрики Опариной составляет 1 млн 600 тысяч рублей (20 тысяч евро). На сегодняшний день собрано 735 тысяч рублей.

Рак крови у 19-летней девушки обнаружили в 2014 году. За три года она прошла 31 курс химиотерапии. В 2017 году врачи сообщили Эрике, что достигнута ремиссия, и лечение было прекращено. Однако в июле 2018 года медики заподозрили рецидив. Это подтвердили онкологи Областной клинической больницы Екатеринбурга.