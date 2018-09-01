Инъекция наркоману может стать причиной уголовной ответственности в России

Следственный комитет России вынес предложение добавить в статью 230 УК РФ термин «содействие». Данная мера позволит привлекать к ответственности лиц, которые делают инъекции с наркотическими веществами, предоставляют помещение под притон.

По мнению представителя управления процессуального контроля СК Павла Зенковича, данные изменения помогут привлечь к уголовной ответственности лиц, чьи действия в настоящий момент нельзя расценить как склонение к употреблению наркотиков, исходя из формулировки статьи.