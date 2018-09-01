Лучшие педагоги Свердловской области получат премию в 270 тыс. рублей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о губернаторских премиях работникам системы образования. Согласно указу будет 6 премий за первое место в размере 270 тыс. рублей, 6 премий за второе место по 220 тыс. рублей и 6 премий за третье место по 160 тыс. рублей.

В соискании премии могут принять участие педагоги, ставшие победителями на региональных этапах всероссийских педагогических конкурсов «Сердце отдаю детям» и «Педагогический дебют», а также областных педагогических конкурсов «Воспитать человека», «Мастер-наставник», «Образование без границ» и «Лидер в образовании».

Для участия в соискании премии необходимо предоставить документы в министерство общего и профессионального образования Свердловской области, в том числе личную анкету и представление на соискание премии, подготовленное конкурсной комиссией.