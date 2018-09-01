Новая ледовая арена открылась в Красноуральске

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1 сентября в Красноуральске открылась новая ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м.
Ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м открылась в Красноуральске в Свердловской области
Двухэтажный комплекс арены расположен рядом с Дворцом спорта и спортивной гостиницей. На территории арены находятся поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки.
Кроме того, в здании есть тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зон, организована парковка.
Всего на строительство ледовой арены потрачено 300 млн рублей, сообщает ТАСС.
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