Новая ледовая арена открылась в Красноуральске

Ледовая арена «Молодость» площадью 5,2 тыс. кв. м открылась в Красноуральске в Свердловской области

Двухэтажный комплекс арены расположен рядом с Дворцом спорта и спортивной гостиницей. На территории арены находятся поле с искусственным льдом, комната для отработки бросков шайбы, помещения для тренеров, душевые комнаты, раздевалки.

Кроме того, в здании есть тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и пункт проката коньков. Предусмотрены медицинский кабинет, сушильные и душевые зон, организована парковка.