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Новая ледовая арена открылась в Красноуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новая ледовая арена открылась в Красноуральске

Сегодня, 17:10Общество
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