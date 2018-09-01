Школьники Нижнего Тагила встретили День знаний

1 сентября День знаний встретили 37 тысяч юных тагильчан, из них примерно 4300 – первоклассники.

С началом учебного года школьников поздравил врио главы города Владислав Пинаев:

Дорогие дети! Поздравляю вас с Днем знаний, с началом нового учебного года! Позади яркие летние каникулы, впереди еще один большой этап вашей жизни. В преддверии нового учебного года желаю всем: и родителям, и учителям, и школьникам — здоровья, отличного настроения и радости! Только объединив усилия, опыт и желание учиться, вы сможете достичь больших высот в образовательной и профессиональной сферах!

Также Владислав Пинаев отметил высокие профессиональные достижения тагильских учителей:

Большая роль в развитии системы образования отводится учителям. Благодаря профессионализму и большому опыту педагогов, ведущие образовательные учреждения города входят в рейтинг лучших школ Российской Федерации «ТОП-500», проходят конкурсный отбор на предоставление грантов. В прошлом году три образовательных учреждения получили федеральные субсидии в размере полутора миллионов рублей.

После капитального ремонта своих учеников встретила школа №56 на Тагилстрое. Школьников и учителей ждали преобразившиеся классные кабинеты. В торжественной линейке принял участие Владислав Пинаев, который поздравил ребят и пообещал, что в скором времени у них появится новый спортивный зал.

Пусть в стенах этой красивой, современной школы вас ждет много интересных, значимых открытий, а школьная пора станет временем радости, подарит верных друзей. Желаю, чтобы в новом учебном году вам покорялись самые высокие вершины и воплощались в жизнь самые смелые замыслы,сказал врио главы города.

Владислав Пинаев побывал также на линейке в школе №65. В этом учебном году там появилась мультиспортивная площадка. Многофункциональный корт можно будет использовать круглый год как для летних, так и для зимних командных видов спорта. Владислав Пинаев открыл новый спортивный объект, разрезав красную ленточку, и пожелал ребятам успехов в спорте и учебе.