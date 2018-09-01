Социальная сеть «Одноклассники» поддержит акцию «Дети вместо цветов»

31 августа в «Одноклассниках» появилась возможность приобрести виртуальный подарок. Его стоимость составляет 40 единиц виртуальной валюты сервиса. Все средства, полученные от продажи, поступят в помощь тяжелобольным детям.

Запуская подобный проект «Одноклассники» поддержали ежегодную акцию «Дети вместо цветов». Её суть состоит в том, что 1 сентября родители преподносят учителю один букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправляют в благотворительный фонд.