Свердловская область лидирует по количеству коррупционеров среди регионов

В Свердловской области за август 2018 года выявлено 22 коррупционера, среди которых сотрудники правоохранительных органов, нарушившие положение Федерального закона «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел».

Второе месте в антирейтинге занимает Тюменская область, 10 уволенных сотрудников из-за коррупции.

На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округу, там уволено девять человек. Далее в списке следуют Пермский край (8) и Челябинская область (7).