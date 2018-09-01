Свердловская область лидирует по количеству коррупционеров среди регионов

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К концу августа 2018 года в Свердловской области выявлено 22 взяточника.
В Свердловской области за август 2018 года выявлено 22 коррупционера, среди которых сотрудники правоохранительных органов, нарушившие положение Федерального закона «О полиции» и «О службе в органах внутренних дел».
Второе месте в антирейтинге занимает Тюменская область, 10 уволенных сотрудников из-за коррупции.
На третьем месте Ханты-Мансийский автономный округу, там уволено девять человек. Далее в списке следуют Пермский край (8) и Челябинская область (7).
С начала 2018 года количество нарушений закона, связанных со взяточничеством, выросло на 12,5%, сообщает URA.RU.
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