«ВКонтакте» повысила приватность личных страниц пользователей

Изменения настроек приватности профиля призваны дать пользователю больше возможностей для защиты личного пространства.

Теперь каждый может сделать содержимое своей страницы скрытым для всех, в том числе и друзей. Закрытый профиль отображает только имя и фамилию, превью главной фотографии, список общих друзей. Если хозяин страницы пожелает, то на ней может показываться статус, город, возраст и место работы.

Следующим изменением стало сокрытие списка людей, которые сделали репосты. Репостнувшие видны только автору публикации, остальные пользователи видят лишь общее количество того, сколько раз кто-то поделился материалом, сообщает пресс-служба социальной сети.