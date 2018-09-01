«ВКонтакте» повысила приватность личных страниц пользователей

Важное обновление настроек приватности выпустила социальная сеть «ВКонтакте». Теперь пользователи смогут закрыть свой профиль от посторонних глаз, и решить какими материалами стоит делиться с друзьями.
Изменения настроек приватности профиля призваны дать пользователю больше возможностей для защиты личного пространства.
Теперь каждый может сделать содержимое своей страницы скрытым для всех, в том числе и друзей. Закрытый профиль отображает только имя и фамилию, превью главной фотографии, список общих друзей. Если хозяин страницы пожелает, то на ней может показываться статус, город, возраст и место работы.
Следующим изменением стало сокрытие списка людей, которые сделали репосты. Репостнувшие видны только автору публикации, остальные пользователи видят лишь общее количество того, сколько раз кто-то поделился материалом, сообщает пресс-служба социальной сети.
За последнее время мы получили множество вопросов о том, как ВКонтакте работает с персональными данными пользователей. Мы хотим сделать этот процесс максимально прозрачным и сейчас готовим подробный информационный раздел на эту тему,прокомментировал наступившие изменения управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.