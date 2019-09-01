Минтруд сообщил об увеличении в России числа работающих пенсионеров
Сегодня, 15:55ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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По заявлению министра труда Максима Топилина, за последние пять лет в России увеличилось число работающих пенсионеров, сообщает РБК.
Доля занятых людей, достигших пенсионного возраста, увеличилась с 8,5 до 9,6% и сейчас составляет 7,3 миллиона россиян.
Начиная с 2019 года этому способствует введение курсов переобучения для россиян предпенсионного возраста. Профессиональные курсы доступны также для граждан, обратившихся в центры занятости в поисках работы.
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