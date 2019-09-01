Минтруд сообщил об увеличении в России числа работающих пенсионеров

Доля занятых людей, достигших пенсионного возраста, увеличилась с 8,5 до 9,6% и сейчас составляет 7,3 миллиона россиян.

Начиная с 2019 года этому способствует введение курсов переобучения для россиян предпенсионного возраста. Профессиональные курсы доступны также для граждан, обратившихся в центры занятости в поисках работы.