Стали известны регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей

Самые большие зарплаты получают учителя Чукотки (96,4 тыс. рублей), на втором месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (91,3 тыс.). Тройку лидеров замкнула Москва с заработной платой в 89,6 рублей в месяц. В конце десятки оказались ХМАО и Тюменская область (64 тыс. рублей и 61,2 тыс., соответственно). Самые низкие зарплаты получают педагоги Северной Осетии (21,5 тыс.), Ингушетии (21,6 тыс.) и Карачаево-Черкесии (21,7 тыс. рублей).

Учителя Свердловской области, по данным исследования, получают в среднем 40,7 тыс. рублей, их коллеги из Челябинской и Курганской областей в месяц зарабатывают 31,4 тыс. и 26,7 тыс. рублей, соответственно.

Напомним, что в соответствии с «майскими указами», которые дал Владимир Путин в 2012 году, зарплаты учителей должны быть доведены до средних по региону. На данный момент семь регионов страны не выполнили указ президента. При этом эксперты отмечают, что цифры указанные в официальных отчётах редко соответствуют действительности.

Регионы уже утверждают свои фиксированные ставки, однако в реальности учителя получают меньше, чем 70% от средней зарплаты по региону, потому что учреждение само устанавливает оклад и ставку за работу в час,отметила оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова.