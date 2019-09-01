В Екатеринбурге гранитный шар у театра Драмы превратили в беса

Художник назвал своё произведение «индикатором городского настроения».

В принципе, появление беса логично. У нас последние события диктуют направление визуала этого года. В этом году у нас такое настроение, поэтому появился бесенок,рассказал Рома Инк в интервью журналистам.

Тремя годами ранее этот же автор раскрасил шары на этом месте в цвета покеболов — ловушек для покемонов из игры Pokemon Go. Через некоторое время на шаре появился смайлик, который позже смыли коммунальщики.

Напомним, что «городом бесов» Екатеринбург назвал журналист Владимир Соловьёв в эфире радиостанции «Вести FM», комментируя акции протеста против строительства храма святой Екатерины в театральном сквере.

С удовольствием буду с вами в суде биться. Давайте, бесы, кучкуйтесь! С радостью, коль судьба моя изгонять бесов. Вы бесы, о которых я и 15, и 20, и 30 лет назад говорил. Вы бесы и в бога не веруете!сказал тогда журналист.