Фонд Шипулина научит студентов питаться правильно и дешево

По результатам обучения будет отобрано 100 лучших студентов. Они будут участвовать в марафоне, где отработают полученные навыки. Каждый получит специальный продуктовый набор, дневник регистрации результатов, а также методические рекомендации диетолога и эндокринолога. В течение месяца студенты должны соблюдать рацион и заполнять отчеты.