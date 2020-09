Фонд Шипулина научит студентов питаться правильно и дешево

Благотворительный фонд депутата Госдумы РФ Антона Шипулина получит 1,42 миллиона рублей для реализации проекта «Школа бюджетного здорового питания «Рецепт здоровья», сообщается на сайте Фонда президентских грантов.

Организация победила в специальном конкурсе. Проект направлен на приобщение студентов к здоровому питанию. В нем примут участие 500 человек от 16 до 25 лет. Планируется, что «Школа здорового бюджетного питания» будет представлена двумя блоками — онлайн-школа на платформе интернет-лектория фонда «Сила ума» (будет реализован курс из семи модулей) и онлайн-марафон для лучших выпускников онлайн-курса «Рецепт здоровья». По результатам обучения будет отобрано 100 лучших студентов. Они будут участвовать в марафоне, где отработают полученные навыки. Каждый получит специальный продуктовый набор, дневник регистрации результатов, а также методические рекомендации диетолога и эндокринолога. В течение месяца студенты должны соблюдать рацион и заполнять отчеты. Софинансирование проекта составит более 1,6 миллиона рублей. Ранее в отношении экс-директора фонда было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Предполагается, что она в течение нескольких лет тратила средства фонда не по назначению.

