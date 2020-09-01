Хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкоцентра и потребовали выкуп

Хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкоцентра и потребовали выкуп

Сегодня, 08:31ОбществоPhoto: pixabay.com
Свердловский областной клинический центр подвергся хакерской атаке. Об этом на своей странице в Facebook рассказала врач-нейрофтизиолог Светлана Лаврова.

По ее словам, без результатов биопсии остались 200 или 400 больных.

Только у нас в отделении около 20 пациентов лишились результатов гистологии. А бумажные носители уже не заполняются: ни направления, ни журналы, ну как же, мы в 21 веке живем, какие бумажки. Вот всё и рухнуло, рассказывает Светлана.

Врач отмечает, что от результатов гистологии зависит то, какое будет назначено лечение. Часть данных удалось восстановить по операционным журналам, но остальное было утрачено.

Хакеры потребовали 80 тысяч за возврат. Руководство согласилось заплатить, но сейчас хакеры не выходят на связь, до них не могут «дозвониться». Нелюди. Онкологических больных обрушили, возмутилась Светлана.

В мае этого года в даркнете выставили на продажу базу с данными автовладельцев за 207 тысяч рублей. При этом эксклюзивное использование оценивалось гораздо дороже и составляло более миллиона рублей. В опубликованных данных были предоставлены сведения о месте, дате регистрации, марке, модели автомобиля. А уже после приобретения можно было получить полную версию с данными владельца.

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