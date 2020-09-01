Хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкоцентра и потребовали выкуп

В мае этого года в даркнете выставили на продажу базу с данными автовладельцев за 207 тысяч рублей. При этом эксклюзивное использование оценивалось гораздо дороже и составляло более миллиона рублей. В опубликованных данных были предоставлены сведения о месте, дате регистрации, марке, модели автомобиля. А уже после приобретения можно было получить полную версию с данными владельца.