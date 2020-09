Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга ходить на работу в костюме XVII века

Мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому блогер Илья Варламов предложил неделю ходить в костюме XVII века, сообщает It’s My City.

Такое предложение поступило в ответ на комментарий главы Екатеринбурга о постройке здания районной администрации в Академическом районе в классическом стиле. Блогер раскритиковал проект, представленный в июле 2020 года и назвал его «жутким». По его словам, современная архитектура должна соответствовать времени, а здание в классическом стиле среди новой архитектуры будет выглядеть уродливо. После этого Илья Варламов предложил мэру Высокинскому поменять красивый, модный, сшитый на заказ, дорогой итальянский костюм на костюм XVII века в течение недели ходить в нем на работу. Если предложение будет принято, то Варламов согласится даже на постройку пирамиды из Древнего Египта. Напомним, что ранее блогер Илья Варламов на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал реконструированную набережную реки Исеть в Екатеринбурге. «Заповедник 90-х». Блогер Варламов раскритиковал набережную в Екатеринбурге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter