Илья Варламов предложил мэру Екатеринбурга ходить на работу в костюме XVII века

После этого Илья Варламов предложил мэру Высокинскому поменять красивый, модный, сшитый на заказ, дорогой итальянский костюм на костюм XVII века в течение недели ходить в нем на работу. Если предложение будет принято, то Варламов согласится даже на постройку пирамиды из Древнего Египта.