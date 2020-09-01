Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал парад отличившимся школьникам

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал парад отличившимся школьникам

Сегодня, 14:24ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Особо отличившиеся кадеты Нижнего Тагила смогут посмотреть военный парад, сообщает URA.RU.

Событие состоится 12 сентября в центре Нижнего Тагила. Парад будет посвящен сразу нескольким датам: 75-летию Великой Победы, 100-летию танкостроения, Дню танкиста и 75-й годовщине окончания Второй Мировой войны 3 сентября.

В параде будет задействовано около 30 единиц военной техники.

В День знаний мэр посетил учащихся кадетской школы № 21 и школы № 33, в которой во время Великой Отечественной войны размещался эвакуационный госпиталь, где он провел открытый урок для школьников.

По словам мэра, он хотел ещё раз обратить внимание детей на присвоение городу звания «Город трудовой доблести» и дать им толчок для начала интереса к истории своих семей.

Напомним, что сроки парада, который по традиции должен был состояться девятого мая, были перенесены в связи с эпидемией COVID-19.

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