Минпромторг хочет возить российские углеводороды только российскими судами

Аналитики считают, что принятие данного закона в предлагаемой Минпромторгом редакции затронет большую часть российских экспортеров. Дело в том, что немногие из них при нынешних условиях согласятся переходить на отечественный флот, в основном из-за серьезной разницы в стоимости услуг, пишет oilcapital.ru.