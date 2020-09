Минпромторг хочет возить российские углеводороды только российскими судами

В Госдуме собираются рассмотреть в первом чтении поданный Минпромторгом закон о запрете транспортировки нефти и газа судами, построенными не в Российской Федерации.

Аналитики считают, что принятие данного закона в предлагаемой Минпромторгом редакции затронет большую часть российских экспортеров. Дело в том, что немногие из них при нынешних условиях согласятся переходить на отечественный флот, в основном из-за серьезной разницы в стоимости услуг, пишет oilcapital.ru. Второй важный момент – нехватка подобных судов. Наша промышленность, к сожалению, пока еще не способна произвести необходимое количество специальных кораблей. По мнению экспертов, принятие сейчас подобного закона означает увеличение расходов на логистику, а значит – снижение конкурентоспособности российской нефти на международном рынке. Также отмечается, что наибольшую выгоду от подобного решения получат владельцы коммерческих флотов – «Роснефть» и Совкомфлот.

