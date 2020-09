На екатеринбургском заводе СМАК после пожара перестали временно выпускать булочки

Из-за пожара на хлебозаводе СМАК сербезно пострадал цех по производству слоек. В связи с этим производство булочек в индивидуальных упаковках было приостановлено, сообщает E1.

В результате пожара в цехе пришли в негодность некоторые детали оборудования. Их планируется заменить в ближайшее время. По словам представителей предприятия, производство было перераспределено, но булочки выдавать в полном объеме не получается. Это буквально на пару дней. С (продуктовыми — прим. ред.) сетями у нас нормальные отношения, все понимают, что это был форс-мажор. Пострадал цех МХИ — там выпускают булочки в индивидуальных упаковках. Батоны и подовый хлеб производятся в прежнем режиме, рассказали на заводе. Кроме того, на предприятии отметили, что цех уже восстанавливают. Ремонтные работы начались еще вчера. К вечеру планируется устранить до 60% разрушений, а в конце недели выпускать прежние объемы продукции. Что конкретно стало причиной возгорания пока еще выясняется. На заводе продолжают работу дознаватели. Завод СМАК загорелся утром 31 августа. Пожар удалось ликвидировать за два часа. Общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Причиной быстрого распространения огня стали полые деревянные покрытия.

