На организаторов «Недели гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге пожаловались в Генпрокуратуру

На организаторов «Недели гордости» ЛГБТ в Екатеринбурге направлена жалоба в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру РФ и ФСБ. Об этом рассказал блогер Сергей Колясников на своей странице во «Вконтакте».

Он требует привлечь организаторов к ответственности по статье 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»). Блогер считает, что нарушение состоит в том, что анонсированные экскурсии по местам, связанным с ЛГБТ, вечеринки и лекции планируется проводить на открытых площадках. Кроме того, он попросил проверить, соответствует ли мероприятие указу губернатора, в котором указаны ограничения в условиях пандемии коронавируса. В частности, это касается запрета на проведение любых массовых мероприятий. Организатором «Недели гордости» является Ресурсный центр для ЛГБТ. Планируется, что мероприятие пройдет 7 сентября.

Related news: В Екатеринбурге планируется провести Неделю гордости ЛГБТ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter