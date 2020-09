Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови

Писателя Владислав Крапивина отпоют в одном из главных храмов Екатеринбурга, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правительстве Свердловской области.

По словам источника, прощание пройдет в Храме на Крови. Церемония состоится 3 сентября в 13.00. Похоронить писателя планируется на Широкореченском кладбище. В крапивинском отряде «Каравелла» также подтвердили эту информацию. По словам ведущего флагмана «Каравеллы» Всеволода Доможирова, в храме пройдет церковная служба, а торжественное построение с участием барабанщиков пройдет на Широкореченском кладбище. Напомним, что писатель Владислав Крапивин был госпитализирован с подозрением на инсульт в конце июля. Его состояние неоднократно менялось, то в лучшую, то в худшую сторону. По словам его невестки Ларисы Крапивиной, врачи подтвердили у писателя коронавирус, который и спровоцировал осложнение старых болезней. Стала известна причина смерти уральского писателя Крапивина

