Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови

Прощание с уральским писателем Владиславом Крапивиным пройдет в Храме на Крови

Сегодня, 14:41ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Писателя Владислав Крапивина отпоют в одном из главных храмов Екатеринбурга, сообщает URA.RU со ссылкой на источники в правительстве Свердловской области.

По словам источника, прощание пройдет в Храме на Крови. Церемония состоится 3 сентября в 13.00. Похоронить писателя планируется на Широкореченском кладбище.

В крапивинском отряде «Каравелла» также подтвердили эту информацию. По словам ведущего флагмана «Каравеллы» Всеволода Доможирова, в храме пройдет церковная служба, а торжественное построение с участием барабанщиков пройдет на Широкореченском кладбище.

Напомним, что писатель Владислав Крапивин был госпитализирован с подозрением на инсульт в конце июля. Его состояние неоднократно менялось, то в лучшую, то в худшую сторону. По словам его невестки Ларисы Крапивиной, врачи подтвердили у писателя коронавирус, который и спровоцировал осложнение старых болезней.

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