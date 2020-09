Просила на похороны, а пошла на массаж: свердловчанку наказали за обман отца отчима

Краснотурьинский городской суд прекратил уголовное дело и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей 35-летней местной жительнице за то, что она выманила 30 тысяч рублей у отца своего отчима якобы на его похороны, пишет Znak.

Средства девушка потратила на курсы массажа. Уголовное дело расследовалось по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину»). По словам помощника городского прокурора Романа Максимова, в феврале этого года обвиняемая рассказала мужчине, что его сын, являющийся мужем ее матери, скончался и что требуются деньги на похороны. В результате потерпевший дал ей 30 тысяч рублей. Отец с сыном не общался, а потому поверил обвиняемой. Через некоторое время 20 тысяч рублей девушка вернула, но «билетами банка приколов», еще 10 тысяч рублей она отдала настоящими купюрами. Объяснила она это тем, что врачи ошиблись. Девушка ранее не была судима. Свою вину она признала. По этому причине суд посчитал обоснованным назначить штраф. Ранее прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении екатеринбурженки, которая обещала снять «порчу» и похитила ювелирные украшения и деньги. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

