Смерть писателя и взлом онкодиспансера: итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области 1 сентября.

Сегодня 81-м году жизни скончался писатель Владислав Крапивин. Он попал в больницу с инсультом, затем — с подозрением на пневмонию. Его состояние постоянно менялось: было то лучше, то хуже. Как сообщалось ранее, у Крапивина брали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Однако, по мнению невестки писателя Ларисы Крапивиной, он все же переболел коронавирусом, что могло спровоцировать обострение хронических заболеваний. В 2018 году писатель был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Он был автором многих произведений для детей: «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». Прощание с писателем пройдет 3 сентября в Храме на Крови. В Екатеринбурге скончался уральский писатель Владислав Крапивин День знаний в Свердловской области не обошелся без происшествий. В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании 20 образовательных учреждений. Детей из садиков и школ срочно эвакуировали, но специальные службы не нашли в зданиях взрывчатку. В столице Урала в День знаний «заминировали» школы и детские сады Еще одним инцидентом сегодня стало известие о хакерской атаке на Свердловский областной клинический центр. Из-за этого около 400 пациентов, больных онкологическими заболеваниями, остались без результатов анализов. В центре объяснили, что в бумажном варианте анализы не заполняются. Хакеры взломали систему, они потребовали 80 тысяч рублей «выкупа» за возврат данных, но позднее с ними не удалось связаться. В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что специалисты уже больше недели работают с завирусованными данными — большинство из них уже удалось восстановить. Хакеры взломали базу данных пациентов свердловского онкоцентра и потребовали выкуп Свердловчан вновь предупредили о непогоде. 2 сентября в регионе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Жителей Урала предупредили о ливнях с грозами и сильных ветрах

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter