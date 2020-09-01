Смерть писателя и взлом онкодиспансера: итоги дня в Свердловской области

Смерть писателя и взлом онкодиспансера: итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:33ОбществоPhoto: pixabay
Рассказываем о главных событиях Свердловской области 1 сентября.

Сегодня 81-м году жизни скончался писатель Владислав Крапивин. Он попал в больницу с инсультом, затем — с подозрением на пневмонию. Его состояние постоянно менялось: было то лучше, то хуже. Как сообщалось ранее, у Крапивина брали тест на коронавирус, но он оказался отрицательным. Однако, по мнению невестки писателя Ларисы Крапивиной, он все же переболел коронавирусом, что могло спровоцировать обострение хронических заболеваний. В 2018 году писатель был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» второй степени. Он был автором многих произведений для детей: «Бегство рогатых викингов», «Оруженосец Кашка», «Мушкетёр и фея», «Мальчик со шпагой». Прощание с писателем пройдет 3 сентября в Храме на Крови.

День знаний в Свердловской области не обошелся без происшествий. В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании 20 образовательных учреждений. Детей из садиков и школ срочно эвакуировали, но специальные службы не нашли в зданиях взрывчатку.

Еще одним инцидентом сегодня стало известие о хакерской атаке на Свердловский областной клинический центр. Из-за этого около 400 пациентов, больных онкологическими заболеваниями, остались без результатов анализов. В центре объяснили, что в бумажном варианте анализы не заполняются. Хакеры взломали систему, они потребовали 80 тысяч рублей «выкупа» за возврат данных, но позднее с ними не удалось связаться. В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что специалисты уже больше недели работают с завирусованными данными — большинство из них уже удалось восстановить.

Свердловчан вновь предупредили о непогоде. 2 сентября в регионе ожидаются грозы, ливни и сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.

Related news:
Свердловская областьитоги
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Миллиарды и падающие потолки: кто делает капремонты в Свердловской области?
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Нет подушки безопасности». Готова ли Свердловская область ко второй волне пандемии?
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы