Свердловские общественники собрали 12,5 тысяч подписей за прямые выборы мэра

Напомним, что инициатива по возврату прямых выборов мэра была официально зарегистрирована Законодательным собранием Свердловской области. Для рассмотрения документа депутатами областной думы, необходимо собрать 10 тысяч подписей жителей, однако активисты намерены набрать 12-15 тысяч подписей, чтобы исключить подписи с помарками.