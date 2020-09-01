Тагильские кинотеатры переходят под управление федеральной сети «Премьер зал»

Тагильские кинотеатры переходят под управление федеральной сети «Премьер зал»

Сегодня, 14:06ОбществоPhoto: Яндекс.Карты
Кинотеатры Нижнего Тагила «Родина» и «Россия» в Нижнем Тагиле перешли под управление федеральной сети «Премьер зал», сообщает АН «Между строк».

В кинотеатрах не говорят о деталях приобретения франшизы. Однако по словам управляющей Александры Хайрулиной, такой переход позволить улучшить качество услуг, позволит ввести программу лояльности, а также изменить формат работы. На данный момент для кинотеатров создается новый сайт и мобильное приложение «Для друзей».

При этом, она отметила, что название кинотеатров будет сохранено. Франшиза в данном случае позволит усилить бизнес, так как «Премьер зал» считается самой крупной сетью.

После длительного закрытия из-за коронавируса тагильские кинотеатры готовятся к открытию и набирают персонал.

В начале апреля в Нижнем Тагиле работники кинотеатров рассказывали о массовых увольнениях. Это было связано с тяжелой финансовой обстановкой, в которой оказались учреждения.

После длительного простоя из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, тагильские кинотеатры готовятся к запуску и набирают новых сотрудников.

На прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашевпообещал, что кинотеатры, театры, а также концертные учреждения начнут работать с 9 сентября.

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