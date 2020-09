В Хабаровском крае за 800 млн рублей построят бассейн

В Хабаровском крае планируется возвести 50-метровый бассейн, где будут проходить тренировки сборных команд страны и соревнования. После открытия единого федерального учебного комплекса регион сможет претендовать на то, чтобы стать центром развития водных видов спорта на Дальнем Востоке.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и министр спорта России Олег Матыцин договорились о том, что в регионе должен быть построен бассейн. На реализацию проекта уйдет 800 миллионов рублей. Об этом сообщает transsibinfo.com. Когда откроется бассейн, у спортсменов появятся комфортные условия для тренировок. Благодаря этому в Хабаровском крае начнут активно развиваться водные виды спорта, к примеру, заплывы на дальние дистанции и водное поло. Также реализация проекта даст местным жителям новые рабочие места и привлечет дополнительные налоги в бюджеты города и края. Олег Матыцин заявил, что Минспорта заинтересовано в том, чтобы в регионе проходили всероссийские и международные соревнования, так как Хабаровск – важная точка на пути интеграции в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. В Хабаровском крае началось активное возведение спортивных объектов и развитие спорта. В этом году в Комсомольске-на-Амуре завершится строительство регионального центра развития спорта. Дегтярев поручил оказать финансовую поддержку хоккейным клубам «Амур» и «СКА – Нефтяник», а также ФК «СКА – Хабаровск». Врио губернатора надеется, что клуб «Амур» станет лидером Континентальной хоккейной лиги. В скором времени хоккейная команда может привести в Хабаровск кубок Гагарина. В регионе идет активная модернизация спортивной инфраструктуры. Это происходит в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». На эти цели будет потрачено 1,5 миллиарда рублей. Планируется, что к 2024 году во всех районах Хабаровского края появятся площадки для сдачи норм ГТО. По словам экспертов, в Хабаровский край все чаще стали приезжать федеральные чиновники. После каждого их приезда врио губернатора удается получить дополнительные субсидии для региона. Специалисты считают, что на развитии Хабаровского края благоприятно сказывается федеральный опыт работы Дегтярева.

