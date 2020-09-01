В Хабаровском крае за 800 млн рублей построят бассейн

Когда откроется бассейн, у спортсменов появятся комфортные условия для тренировок. Благодаря этому в Хабаровском крае начнут активно развиваться водные виды спорта, к примеру, заплывы на дальние дистанции и водное поло. Также реализация проекта даст местным жителям новые рабочие места и привлечет дополнительные налоги в бюджеты города и края.