Жителей Урала предупредили о ливнях с грозами и сильных ветрах

2 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.
По правилам безопасности, в при сильных грозах и ливнях лучше оставаться дома и выключить электрические приборы.
Если же непогода вас застанет на улице, то стоит находиться дальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций и балконов.
Автомобилистам советуют прекратить движение и закрыть окна.
Напомним, что в конце августа на Урале установилась необыкновенная жара. Температура воздуха доходила до 30 градусов тепла.