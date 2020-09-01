Жителей Урала предупредили о ливнях с грозами и сильных ветрах

Жителей Урала предупредили о ливнях с грозами и сильных ветрах

Сегодня, 16:35ОбществоPhoto: pixabay.com
Завтра уральцев ожидает непогода, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

2 сентября, в Свердловской области ожидаются сильные дожди и грозы. Порывы ветра будут достигать до 20 метров в секунду.

По правилам безопасности, в при сильных грозах и ливнях лучше оставаться дома и выключить электрические приборы.

Если же непогода вас застанет на улице, то стоит находиться дальше от рекламных щитов, деревьев, металлических конструкций и балконов.

Автомобилистам советуют прекратить движение и закрыть окна.

Напомним, что в конце августа на Урале установилась необыкновенная жара. Температура воздуха доходила до 30 градусов тепла.

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Нижний Тагил
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