98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября

98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября
98 «Точек роста» откроются в сельских школах в Свердловской области 1 сентября
Сегодня, 11:56ОбществоФото: 1MI
В 98 сельских школах Свердловской области сегодня 1 сентября начнут работать образовательные центры «Точка Роста». Они созданы для внедрения современных методов обучения детей.

С 2021 года деятельность центров будет иметь основную направленность на такие предметы как «Физика», «Химия», «Биология», «Технология». Все педагоги прошли специальную подготовку и обучение с оборудованием.

Теперь, по мнению министра образования региона Юрия Биктуганова, дети будут получать более качественные знания. В школах, являющихся участниками проекта, созданы специальные кабинеты, где есть все необходимое современное оборудования для изучения естественных и точных наук, сообщает департамент информполитики региона.

Также центры позволят детям освоит навыки проектной деятельности, творчески умения и многие другие полезные социальные навыки.Планируется, что до конца 2024 года в школах, расположенных в селах, откроется еще 310 таких центров. Они открываются в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, один из центров появится на базе школы в Висимо-Утке в Нижнем Тагиле.

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