Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области

Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области
Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области
Сегодня, 18:55ОбществоФото: 1MI
Тематические школьные уроки по кибербуллингу станут важным элементом подготовки подростков к различным интернет-угрозам, полагают в Минцифры Свердловской области.

С инициативой ввести в школах Свердловской области специальные уроки интернет-безопасности подрастающего поколения выступило Министерство цифрового развития региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.

Чиновники предлагают ввести некую градацию по направлениям: ученикам с 1 по 8 классы будут рассказывать о приватности аккаунтов, паролях, безопасных данных, открытом доступе и так далее.

Старшеклассников научат правилам поведения с кибермошенниками, телефонными аферистами, дадут основные знания по теме фишинга. Здесь же подростки смогут узнать об опасностях личных встреч с «друзьями из интернета». Безопасность личных данных и сведений о личной жизни также станут темами подобных уроков.

Напомним, в Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества. Самыми незащищенными от таких угроз считаются подростки и люди старшего возраста, пенсионеры.

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