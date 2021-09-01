Борьбе с кибербуллингом научат школьников в Свердловской области

С инициативой ввести в школах Свердловской области специальные уроки интернет-безопасности подрастающего поколения выступило Министерство цифрового развития региона. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики области.
Чиновники предлагают ввести некую градацию по направлениям: ученикам с 1 по 8 классы будут рассказывать о приватности аккаунтов, паролях, безопасных данных, открытом доступе и так далее.
Старшеклассников научат правилам поведения с кибермошенниками, телефонными аферистами, дадут основные знания по теме фишинга. Здесь же подростки смогут узнать об опасностях личных встреч с «друзьями из интернета». Безопасность личных данных и сведений о личной жизни также станут темами подобных уроков.
Напомним, в Свердловской области участились случаи телефонного мошенничества. Самыми незащищенными от таких угроз считаются подростки и люди старшего возраста, пенсионеры.