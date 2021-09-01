Дегтярев: В Хабаровске необходимо создать строительный кластер для ДФО

Вопросами развития строительной индустрии в Хабаровском крае начали заниматься уже давно. На данный момент подходит к завершению создание дорожной карты модернизации строительной сферы, а взаимоотношения между бизнесом и властями разных уровней окончательно налажено. Сейчас к застройке уже готово двадцать земельных участков, разработан проект тепломагистрали ТМ-35 - его выведут из экспертизы уже в текущем месяце. Также Хабаровский край в будущем хочет заключить договоренность о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.