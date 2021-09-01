Дегтярев: В Хабаровске необходимо создать строительный кластер для ДФО

Издание transsibinfo.com сообщает, что Михаил Дегтярев рассказал о том, какие “куски пазла” соединятся в единую мозаику в стенах строительного кластера. Это повышенный спрос на жилую недвижимость, стоимость строительных материалов, транспортная логистика и возможность производить в Хабаровском крае строительные материалы в промышленных масштабах.
«Полученный синергетический эффект поможет нам решить проблемы строительной отрасли», — цитирует Дегтярева издание.
Необходимо отметить, что в прошлом году в регионе ввели в эксплуатацию более 229 тысяч “квадратов” жилой недвижимости. В этом году эта цифра достигнет 317 тысяч. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин поставил перед регионами цель увеличить объем жилой недвижимости, вводимой в эксплуатацию, ежегодно до миллиона квадратных метров. Сделать это нужно до 2025 года.
По словам эксперта Юрия Матвеева, достигнуть поставленной президентом России цели поможет идея врио губернатора Хабаровского края, однако для этого необходимо использовать накопленный опыт и современные технологии. Сейчас в регионе нужно создать базу в виде развитых предприятий стройиндустрии и поддерживать предпринимателей.
“У Дегтярева и его правительства есть желание сдвинуть этот воз и воля довести начатое до конца”, - считает Матвеев.
Вопросами развития строительной индустрии в Хабаровском крае начали заниматься уже давно. На данный момент подходит к завершению создание дорожной карты модернизации строительной сферы, а взаимоотношения между бизнесом и властями разных уровней окончательно налажено. Сейчас к застройке уже готово двадцать земельных участков, разработан проект тепломагистрали ТМ-35 - его выведут из экспертизы уже в текущем месяце. Также Хабаровский край в будущем хочет заключить договоренность о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.
По словам генерального директора компании “Логистик Лес” Константина Безносюка, их предприятие готово поставлять производителям домокомплектов, работающим на территории всего Дальнего Востока, качественный, хорошо просушенный пиломатериал.
По мнению экспертов, если врио губернатора региона Михаил Дегтярев сможет приблизиться к решению проблемы малого количества вводимого в эксплуатацию жилья, то автоматически решатся другие сопутствующие вопросы.