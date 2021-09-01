Из-за сообщений о невыплате зарплаты уральский хлебокомбинат ожидает проверка

Сотрудники Следственного отдела по городу Сысерть СУ СКР по Свердловской области выехали на Сысертский хлебокомбинат для проверки сообщений некоторых СМИ о многомесячных задержках по выплате заработной платы на предприятии. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Свердловской области.