Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

Девочка в Екатеринбурге вытащила кошку на карниз и начала избивать ее игрушечным пистолетом. Это заметили прохожие и попытались остановить подростка. Они стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. По этому факту полиция проводит проверку, однако живодерка вряд ли будет наказана, так как у нее проблемы с психикой.
Шестилетний мальчик погиб при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом. Спастись удалось его отцу и старшему брату, которые были госпитализированы с ожогами. Мамы во время трагедии дома не было, она уехала в Таджикистан к родственникам.
Хлебокомбинат перестал работать в Сысерти утром 1 сентября. По словам работников, им несколько месяцев не выплачивают заработную плату. Общая сумма долгов предприятия составляет несколько миллионов рублей.
В топ самых невоспитанных туристов России попали жители Нижнего Тагила, они расположились на четвертой строчке из семи с 7% голосов. На первом месте оказалась Москва (61%), за ней следуют Дагестан (20%) и Краснодар (8%).