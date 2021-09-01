Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области

Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области
Избитая пистолетом кошка и гибель ребенка в пожаре. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:20ОбществоФото: 1MI
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 сентября.

Девочка в Екатеринбурге вытащила кошку на карниз и начала избивать ее игрушечным пистолетом. Это заметили прохожие и попытались остановить подростка. Они стали стучаться в дверь, но им никто не открыл. По этому факту полиция проводит проверку, однако живодерка вряд ли будет наказана, так как у нее проблемы с психикой.

Шестилетний мальчик погиб при пожаре в коллективном саду под Екатеринбургом. Спастись удалось его отцу и старшему брату, которые были госпитализированы с ожогами. Мамы во время трагедии дома не было, она уехала в Таджикистан к родственникам.

Хлебокомбинат перестал работать в Сысерти утром 1 сентября. По словам работников, им несколько месяцев не выплачивают заработную плату. Общая сумма долгов предприятия составляет несколько миллионов рублей.

В топ самых невоспитанных туристов России попали жители Нижнего Тагила, они расположились на четвертой строчке из семи с 7% голосов. На первом месте оказалась Москва (61%), за ней следуют Дагестан (20%) и Краснодар (8%).

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