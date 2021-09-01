Кандидаты в депутаты государственной думы 2021 года

Специалисты, представляющие ВЦИОМ, убеждены: в определенных ИО члены объединений, которые не включены в 4 из лидирующих, могут рассчитывать на места и преодоление 5-процентного барьера. Озвучиваются даже имена претендентов, но аналитики делают акцент на том, что за несколько лет ситуация на политической арене России существенно не изменилась. Таким образом, в 2021 году состав партий, баллотирующихся в Госдуму и рассчитывающих на получение максимального числа голосов, вряд ли будет отличаться от того, как это было в прошлые годы.