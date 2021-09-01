На 4 место по количеству учебных заведений в России попала Свердловская область

В рейтинге по числу образовательных заведений Свердловская область оказалась на четвертом месте. В общей сложности на территории региона зарегистрировано 5,3 тысячи юридических лиц и ИП, работа которых связана с образованием.

Данные проекта API «Контур.Фокуса» гласят, что с 2018 года в регионе на 3% уменьшилось число государственных образовательных организаций и на 20% — негосударственных. Однако за аналогичный период на 33% возросло количество индивидуальных предпринимателей, занимающихся образованием. В общей сложности в области зарегистрировано 5,3 тысячи образовательных организаций, что на 2,8% больше, чем в августе 2018 года. Из общего числа 2,7 тысячи — государственные, а 833 — негосударственные. Исходя из исследования, получить высшее образование возможно лишь в 1% организаций. Преобладает количество учреждений дополнительного образования детей и взрослых — 38%. Следом идут учреждения дошкольного образования — 23%, пишет ЕАН. Итоги 2020 года также показали, что больше всего среди всех компаний, задействованных в сфере образования в Свердловской области, получает Технический университет УГМК. Его достаток насчитывает 36,7 миллиона рублей. Второе место держится за центром дополнительного образования «Профи-ретейл». Его прибыль 25,3 миллиона рублей. Напомним, Екатеринбург занял четвертое место в рейтинге самых спортивных городов. Рейтинг составлялся на основе опроса 2,2 тысячи жителей России. Екатеринбург вошел в топ-5 самых спортивных городов России

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