Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила

Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила
Новые профильные классы открылись в школах Нижнего Тагила
Вчера, 22:00ОбществоФото: 1MI
В нескольких образовательных учреждениях Нижнего Тагила открылись новые профильные классы. Это произошло 1 сентября, в День знаний. На мероприятиях присутствовал глава города Владислав Пинаев.

В школе № 100 в текущем году впервые был сформирован кадетский класс. Теперь 25 школьников, учащихся в пятом классе, осенью пройдут курс молодого бойца и примут присягу. Удостоверения кадетов несовершеннолетним вручил начальник пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, генерал-майор Дмитрий Тишин, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В учебную программу кадетского класса также будут включены экскурсии на КПП Екатеринбург-аэропорт, знакомство с местами службы пограничников, физическая подготовка. По мнению Пинаева, данная инициатива является положительной, поскольку она позволяет повлиять на патриотизм подрастающего поколения.

В лицее № 39 открылся медицинский класс. Он будет работать в рамках соглашения, которое было подписано между мэрией города, Уральским государственным медицинским университетом и Демидовской больницей. В общей сложности в медицинских классах начнут обучаться 75 человек.

Напомним, в Минцифры Свердловской области посчитали, что важным элементом подготовки подростков к различным интернет-угрозам станут тематические уроки по кибербуллингу.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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