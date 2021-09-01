Опубликована деловая программа XXI Международного форума Baltic Weekend 2021

На Baltic Weekend 2021 пригласили гендиректора SPN Communications Андрея Баранникова, члена Общественного совета при Минцифры РФ Вячеслава Лащевского, директора по коммуникациям авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Демина, совладельца и креативного директора агентства «Восход» Андрея Губайдуллина, главу правления и основателя консалтингового агентства ЕМ Тома Блэквелла, гендиректора РБК Николая Молибога, гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, старшего директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P& G в Восточной Европе Руслана Ноздрякова, партнера-эксперта и директора Boston Consulting Group в РФ Константина Полунина, директора по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгения Галимского, гендиректора Silk Road Samarkand Артема Егикяна. В мероприятии будут участвовать также и другие эксперты, представляющие отрасль.