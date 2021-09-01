Опубликована деловая программа XXI Международного форума Baltic Weekend 2021

Участники Baltic Weekend 2021 проведут дискуссии на самые разные темы, включая трансформацию рынка коммуникаций и антикризисные коммуникации. Об этом пишет mkset.ru.
Эксперты поговорят о социальных инициативах бизнес-сообщества, а также о том, как не потерять смысл в активной погоне за трафиком. В программу Baltic Weekend включили также такие темы, как устойчивое и эффективное развитие бизнеса, нюансы выстраивания внутренних коммуникаций и внутрикорпоративная культура.
Отдельно будут затронуты прорывные современные технологии, эффективные инструменты, ключевые вызовы для бизнеса и профессиональная этика пиарщиков.
Организаторы рассказали об основных событиях предстоящего Международного форума. Речь идет о панельных дискуссиях и о пленарном заседании.
На Baltic Weekend 2021 пригласили гендиректора SPN Communications Андрея Баранникова, члена Общественного совета при Минцифры РФ Вячеслава Лащевского, директора по коммуникациям авиакомпании «Аэрофлот» Михаила Демина, совладельца и креативного директора агентства «Восход» Андрея Губайдуллина, главу правления и основателя консалтингового агентства ЕМ Тома Блэквелла, гендиректора РБК Николая Молибога, гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова, старшего директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию P& G в Восточной Европе Руслана Ноздрякова, партнера-эксперта и директора Boston Consulting Group в РФ Константина Полунина, директора по развитию сервиса идентификации в экосистеме Х5 Retail Group Евгения Галимского, гендиректора Silk Road Samarkand Артема Егикяна. В мероприятии будут участвовать также и другие эксперты, представляющие отрасль.
Вечерняя программа Baltic Weekend 2021 предусматривает торжественную церемонию награждения лауреатов международной премии по коммуникациям PROBA Awards 2021. Основными задачами конкурса организаторы назвали развитие профессиональных коммуникаций, а также поиски лучших отраслевых проектов и экспертов.
Baltic Weekend является наиболее крупным в Европе международным форумом по коммуникациям. Организаторы объединяют лучшие практики в сфере Public Relations, рекламы и маркетинга как из Российской Федерации, так и из других стран мира. В мероприятии традиционно участвуют представители властей, бизнес-кругов, общественных и образовательных организаций, а также СМИ.
Официальный информационный партнер Baltic Weekend 2021 — медиахолдинг 1MI.