Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле

Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле
Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:03ОбществоФото: TagilCity.ru
Мемориальная табличка в честь бывшего директора Василия Агеносова появилась на фасаде школы № 32. Ее торжественное открытие состоялось 1 сентября 2021 года.

В школе стартовал юбилейный год, ей исполняется 85 лет. И юбилейный год мы начали с праздника Дня знаний 1 сентября и значимого для нас события — открытия мемориальной доски Василию Георгиевичу Агеносову, легендарному директору школы, общепризнанному, великому педагогу, рассказала TagilCity.ru директор школы Галина Масликова.

По ее словам, для образования Нижнего Тагила Агеносов является значимой фигурой, он также заложил основы добрых традиций в школе № 32, которые до сих пор поддерживаются и продолжаются.

Агеносов является ветераном Великой отечественной войны и участником блокады Ленинграда. Он имеет множество наград. Он возглавлял школу почти в течение 30 лет.

Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге появилась бронзовая мемориальная доска поэту Борису Рыжему. Средства были собраны через социальные сети.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
мемориальная доскаДиректордиректор школыНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы