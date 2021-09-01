Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле

В школе стартовал юбилейный год, ей исполняется 85 лет. И юбилейный год мы начали с праздника Дня знаний 1 сентября и значимого для нас события — открытия мемориальной доски Василию Георгиевичу Агеносову, легендарному директору школы, общепризнанному, великому педагогу, рассказала TagilCity.ru директор школы Галина Масликова.