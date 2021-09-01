Память бывшего директора школы № 32 Василия Агеносова увековечили в Нижнем Тагиле

В школе стартовал юбилейный год, ей исполняется 85 лет. И юбилейный год мы начали с праздника Дня знаний 1 сентября и значимого для нас события — открытия мемориальной доски Василию Георгиевичу Агеносову, легендарному директору школы, общепризнанному, великому педагогу, рассказала TagilCity.ru директор школы Галина Масликова.
По ее словам, для образования Нижнего Тагила Агеносов является значимой фигурой, он также заложил основы добрых традиций в школе № 32, которые до сих пор поддерживаются и продолжаются.
Агеносов является ветераном Великой отечественной войны и участником блокады Ленинграда. Он имеет множество наград. Он возглавлял школу почти в течение 30 лет.
Напомним, в мае 2021 года в Екатеринбурге появилась бронзовая мемориальная доска поэту Борису Рыжему. Средства были собраны через социальные сети.