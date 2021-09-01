Прощание с Героем России Романом Шадрином прошло в Екатеринбурге

Прощание прошло в Георгиевском зале дома прощания «Вознесенье». Также приехали родные и близкие умершего, пишет Ура.ру. Среди прибывших были замечены главный федеральный инспектор по Челябинской области Михаил Каган, зампредседателя екатеринбургской думы Виктор Тестов, глава Североуральска Василий Матюшенко и другие.
Напомним, Роман Шадрин скончался в реанимации в Екатеринбурге. Ему было 54 года. Герой России боролся с онкологией. По словам друга, ему сделали операцию. Через некоторое время он скончался.