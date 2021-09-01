Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

Спустя несколько минут после того, как произошло приземление, на Кольцовском тракте появился кортеж, который возглавляла полицейская машина. Перекрытия на его пути отсутствовали, сообщает Е1.
Предполагается, что в столице Урала Лавров встретится с главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным, выступит перед представителями СМИ, а также встретится с бизнесменом Андреем Симановским.
Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибудет 2 сентября. По словам знакомого с ситуацией источника в руководстве региона, визит Лаврова имеет связь с выборами, которые пройдут в сентябре.