Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург

Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург
Сергей Лавров прилетел спецбортом авиакомпании «Россия» в Екатеринбург
Вчера, 22:24ОбществоФото: 1MI
Борт государственного летного отряда «Россия», перевозящего высших государственных чиновников, вечером 1 сентября приземлился в аэропорту Кольцово. В Екатеринбург прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Спустя несколько минут после того, как произошло приземление, на Кольцовском тракте появился кортеж, который возглавляла полицейская машина. Перекрытия на его пути отсутствовали, сообщает Е1.

Предполагается, что в столице Урала Лавров встретится с главой Русской медной компании Игорем Алтушкиным, выступит перед представителями СМИ, а также встретится с бизнесменом Андреем Симановским.

Напомним, ранее сообщалось, что Сергей Лавров прибудет 2 сентября. По словам знакомого с ситуацией источника в руководстве региона, визит Лаврова имеет связь с выборами, которые пройдут в сентябре.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
визитСергей ЛавровЕкатеринбурграбочий визит
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы