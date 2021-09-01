Состояние сооснователя «Смысловых галлюцинаций» стабилизировали врачи в Екатеринбурге

Состояние сооснователя «Смысловых галлюцинаций» стабилизировали врачи в Екатеринбурге
Состояние сооснователя «Смысловых галлюцинаций» стабилизировали врачи в Екатеринбурге
Сегодня, 17:00ОбществоФото: 1MIЕкатеринбург
Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин несколько дней находился без сознания с поражением легких на 80% в реанимации одной из больниц Екатеринбурга.

Сооснователь музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин пришел в сознание в 14-й городской больнице Екатеринбурга. Состояние музыканта остается тяжелым, он все еще подключен к аппарату ИВЛ, а его легкие поражены на 80%, сообщает E1.RU

Как рассказал брат музыканта, у Владимира серьезное поражение легких, но организм борется с недугом. Неделю назад он почувствовал себя плохо, однако выраженных респираторных симптомов у него не было, и он отказался вызывать врачей.

26 августа 2021 года он уже не смог встать на ноги и приехавшая «скорая» увезла Бурдина в реанимацию. На 1 сентября короновирусная инфекция все еще не подтверждена, хотя родственники музыканта все-таки не исключают такое резкое ухудшение состояния здоровья инфекцией COVID-19.

Напомним, весной 2021 года Свердловская область стала одним из лидирующих регионов страны по смертности от COVID-19. Выше показатель только в обеих столицах и Московской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
реанимацияСмысловые галлюцинацииЕкатеринбургкороновирус
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы