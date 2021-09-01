Состояние сооснователя «Смысловых галлюцинаций» стабилизировали врачи в Екатеринбурге

Один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин несколько дней находился без сознания с поражением легких на 80% в реанимации одной из больниц Екатеринбурга.

Сооснователь музыкального коллектива «Смысловые галлюцинации» Владимир Бурдин пришел в сознание в 14-й городской больнице Екатеринбурга. Состояние музыканта остается тяжелым, он все еще подключен к аппарату ИВЛ, а его легкие поражены на 80%, сообщает E1.RU Как рассказал брат музыканта, у Владимира серьезное поражение легких, но организм борется с недугом. Неделю назад он почувствовал себя плохо, однако выраженных респираторных симптомов у него не было, и он отказался вызывать врачей. 26 августа 2021 года он уже не смог встать на ноги и приехавшая «скорая» увезла Бурдина в реанимацию. На 1 сентября короновирусная инфекция все еще не подтверждена, хотя родственники музыканта все-таки не исключают такое резкое ухудшение состояния здоровья инфекцией COVID-19. Напомним, весной 2021 года Свердловская область стала одним из лидирующих регионов страны по смертности от COVID-19. Выше показатель только в обеих столицах и Московской области. В лидеры по числу смертей от коронавируса вошла Свердловская область

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